In questi ultimi anni e sempre più frequentemente nelle ultime settimane, si sta assistendo a un fenomeno straordinario: l'espansione dello sciacallo dorato in Italia, ed in Lombardia.

Luca Lapini (zoologo del Museo di Storia Naturale di Udine) e Mauro Ferri (veterinario esperto di fauna selvatica), stanno monitorando l'espansione dello sciacallo e sempre più frequenti sono le segnalazioni certe.

Un avvistamento certo, quindi documentato, può essere comunicato a Luca Lapini: luca.lapini@comune.udine.it

Segnaliamo la NEWS, ora alla edizione n. 8, che si scarica aggiornata col link: https://drive.google.com/drive/folders/1slP3zPaF2L7me7pamP28nUTnxHo98QtS?usp=sharing (salvare per regolari visite) che dà libero accesso anche a cartelle con articoli, video clip e altro, con la finalità di condividere informazioni validate, sensibilizzare e offrire contatti per supporto.