presso area laghi

I tre laghi di quest'area sono di origine artificiale, voluti dal Re a fine ottocento per creare un'oasi per la fauna selvatica.



Si avvisa che sono in fase di avvio alcuni lavori di sistemazione idraulica, per manutenzione straordinaria di opere che transitano anche al di sotto della strada tra i laghi (dove attualmente si trova una transenna proprio a causa di erosioni in corso).

I lavori sono finanziati da psr 441 (fondi europei a regìa regionale) e curati dall'Ente Parco.