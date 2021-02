Sabato 13 febbraio nei Boschi di Carrega

Accompagnati da un mago andremo alla ricerca del pentolone magico, ostacolati da alcuni spiritelli del bosco dispettosi.

Il ritrovo sarà al parcheggio Case Nuove di Sala Baganza, seguiremo i sentieri all'interno del Parco. Entreremo dal sentiero che costeggia il Laghetto Case Nuove e il Lago Ponte Verde. Proseguendo scenderemo alla terza stradina sulla sinistra dopo il Lago, passando al fianco del Ponte verde, risaliremo passando il ponticello di legno. Si attraverseranno i prati, portandoci sul lato destro del Casinetto. Passeremo il colonnato e il Cedro del Libano, prendendo il sentiero che porta al Lago Ponte Verde.

Grado di difficoltà: Facile - Dislivelli complessivi: 30m - Tempo di percorrenza: 3 ore

Ritrovo: Sabato 13 Febbraio 2021. Parcheggio Case Nuove (Sala Baganza PR).

Orari: Per svolgere l'attività in sicurezza e con gli adeguati distanziamenti, la stessa si svolgerà in due turni: primo turno alle ore 14.00; secondo turno alle ore 16.30. In fase di prenotazione la guida chiederà a quale turno si desidera partecipare.

Attrezzatura necessaria: Antivento o maglioncino, impermeabile. Scarponi a caviglia alta con suola scolpita, pantaloni lunghi

Organizzatore e guida: Francesco Salton (Guida Ambientale Escursionistica)

Costi di partecipazione:10 € bambino, 10 € adulto

Prenotazione obbligatoria: 3208436753, francescosalton82@gmail.com, facebook: Sentieri Aperti-Francesco Salton

In collaborazione con: Alessandro Bazzini e Antea Franceschin

L'iniziativa fa parte del calendario di Camminaparchi 2020/2021.