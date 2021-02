Domenica 14 febbraio un'escursione nel Piacenziano

L'escursione si svolge nell'area del Piacenziano del parco, in una delle 5 valli che lo compongono.

Il paesaggio è caratterizzato da rive, alvei e morfologie calanchive, talora profondamente incise sino a formare anfiteatri e scoscendimenti. L'instabilità e l'asprezza del territorio hanno da sempre inibito l'attività antropica favorendo la conservazione di unità ambientali relitte di notevole interesse naturalistico. La fitta e articolata compenetrazione di boschi di latifoglie, per lo più cedui, calanchi, prati aridi, aree arbustive nelle aree di ricolonizzazione di ex-coltivi e coltivi ha favorito il mantenimento di un'elevata biodiversità.

DESCRIZIONE DELL'ITINERARIO: Ritrovo al parcheggio nei pressi dell'azienda vitivinicola Gandolfi (loc. La Buttina).

Si prosegue per strada asfaltata (via Case Sparse Zilioli) fino al B&B La Cinghialina, si procede verso Case Sparse Pozzale e ci si addentra nel bosco fino al Monte Giogo, alla scoperta di affioramenti e alcune gallerie di tufo, passando davanti ad un'azienda agricola. Sosta sotto il Crocione e ritorno per Strada Case Sparse Zilioli fino al B&B La Cinghialina. Al rientro si potrà visitare in autonomia l'antico borgo medievale di Castell'Arquato.

Grado di difficoltà: E – Escursionistico- Bambini abituati a camminare, dagli 8 anni in su - Dislivelli: 225 m in salita, 350 m in discesa- Tempo di percorrenza: 3 ore Dislivello - Km 7 circa

Ritrovo: Domenica 14 febbraio 2021 ore 9.00 c/o presso il parcheggio antistante la deviazione per l'azienda agricola e vitivinicola LA BUTTINA di Castell'Arquato https://maps.app.goo.gl/43dSjPPV5q7tsmHS6

Termine escursione: Ore 16:00

Costi di partecipazione: 15 € ADULTI E RAGAZZI DAI 16 ANNI - 8 € RAGAZZI SOTTO I 15 ANNI I MINORI DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI DA UN ADULTO

Prenotazione obbligatoria: PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro sabato 13 febbraio ore 12:00. al numero di telefono 3477892185

Guide: Rossana Rossi e Giorgia Ricotti

TIPO DI FONDO: sentiero, strada bianca e asfalto.

Equipaggiamento obbligatorio: RACCHETTE, scarpe da trekking con suola scolpita tipo VIBRAM, in alcuni punti presenza di molto fango lungo il percorso, acqua (1.5Lt), merenda, zainetto, abbigliamento a strati, giacca impermeabile e /o mantellina antipioggia, cappello da sole, crema solare, occhiali da sole. In base alle disposizioni anti-COVID, ogni partecipante è tenuto a portare: 3 MASCHERINE A TESTA e 150 ml di disinfettante a testa

Vestiario comodo e adeguato per proteggersi dal freddo e dal vento, portare sempre un pile o indumento pesante e una mantellina per la pioggia.

Equipaggiamento CONSIGLIATO: Un cambio di vestiti da lasciare in auto, bastoncini telescopici, cappellino, occhiali, crema solare, macchina fotografica.

Verrà mantenuta un'andatura adeguata a tutti i partecipanti, NON si tratta di una gara sportiva, necessaria comunque una buona forma fisica e abitudine alle camminate. Gli orari sono vincolanti per il buon svolgimento dell'escursione, in caso di problemi e/o ritardi si prega di avvisare tempestivamente la guida

INFORMAZIONI DI SICUREZZA:

– la guida, in quanto titolata per legge all'accompagnamento in ambiente naturale, si riserva di valutare, prima dell'iscrizione, ogni partecipante al fine di garantire la sicurezza e la buona riuscita dell'escursione. Le esclusioni motivate in tal senso non possono essere rimborsate o dare seguito a risarcimento danni.

– in caso di rinuncia si prega di informare tempestivamente la guida.

– la partecipazione all'escursione è soggetta al pieno rispetto delle direttive fornite dalla guida, senza abbandonare il gruppo e allontanarsi. Per motivi di sicurezza la guida si riserva di modificare e/o annullare l'escursione in qualsiasi momento.

L'iniziativa fa parte del calendario di Camminaparchi 2020/2021.