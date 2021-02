Fra sentieri e fuori traccia domenica 14 febbraio sul Montagnana

Divertente e romantica ciaspolata sul Montagnana, da sempre montagna di passaggio, ma anche fonte di vita, di opportunità e rifugio, riparo. Luogo dove la storia individuale è divenuta Storia. Montagna popolata da prede e predatori.

Memori del fatto che la neve sia sinonimo di divertimento, allegria e compagnia ma anche avventura, bellezza, fascino e silenzio, ciaspole ai piedi, cercheremo di vivere tutte queste situazioni, scoprendo le tracce del passaggio dell'uomo, della Storia e degli animali che abitano queste zone.

Saliremo verso la sommità del Monte seguendo un'agevole strada forestale di neve battuta, lungo la quale vi sarà l'occasione per divertenti deviazioni su neve fresca e provare le ciaspole in tutto il loro potenziale divertimento, all'interno di scenari suggestivi ed affascinanti. Neve permettendo, raggiungeremo l'oratorio in pietra sul pianoro sommitale, ammirando la veduta sulla Val Parma per poi riprendere la forestale e tornare al punto di partenza, chiudendo l'anello.

In caso di assenza di neve, l'escursione si effettuerà ugualmente senza l'uso di ciaspole.

Grado di difficoltà: E (Media) - Dislivelli complessivi: 600 m - Tempo di percorrenza: 4 h

Ritrovo: Domenica 14 Febbraio 2021 ore 9.00 in località Signatico (Corniglio PR) presso la Chiesa. Termine escurisone: ore 15:00

Equipaggiamento Obbligatorio: zaino, scarpone da trekking impermeabile, pantaloni lunghi, pile/maglione, giacca imbottita+giacca anti-vento/pioggia, cuffia di lana/pile e guanti, 1 litro d'acqua, ciaspole, pranzo al sacco.

Equipaggiamento consigliato: vestirsi a strati, ghette, occhiali da sole, crema solare.

Organizzatore e Guida: Alessandro Bazzini (Guida Ambientale Escursionistica e Accompagnatore Turistico)

Costi di partecipazione: 15€ adulti e minori a partire dai 14 anni, solo se accompagnati

Prenotazione obbligatoria: 3290047306 alessandro.bazzini@gmail.com

Sarà attivato pernotto e cena a lume di candela, facoltative, per il giorno 13/02, in una struttura del territorio.

L'iniziativa fa parte del calendario di Camminaparchi 2020/2021.