posizionati i nuovi arredi presso l'ingresso Ponte Verde

Anno nuovo, Parco rinnovato! Restyling completo al Ponte Verde, principale ingresso al Parco La Mandria, con sostituzione e miglioramento di banner, bacheche, pennoni e cartelli segnaletici. Lo sforzo di rinnovamento si è reso necessario per diversi motivi: il deterioramento dei vecchi arredi, la necessità di aggiornare i contenuti delle bacheche e di rendere più chiare le informazioni al pubblico sui servizi e sui punti di interesse del parco; non ultima l'esigenza dovuta all'emergenza pandemia, che ha imposto la separazione dei flussi in ingresso ed in uscita dal Parco.

La nuova cartellonistica è uno degli interventi realizzati grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, insieme a molte altre misure utili alla gestione dell'area regionale pubblica de La Mandria in tempi di Covid-19, tra cui l'acquisto di igienizzanti e interventi straordinari di pulizia e sanificazione dei locali pubblici, nonché di vestiario utile a rendere facilmente riconoscibili i numerosi volontari che hanno supportato gli operatori addetti al presidio degli ingressi, svolgendo un utilissimo servizio di prevenzione e informazione del pubblico sulle corrette modalità di fruizione del Parco.

A tutti loro va il nostro ringraziamento!