Termina il ciclo di incontri "10 milioni di anni, 10 esperti, 1 storia da raccontare" riguardanti il MuMAB – Museo Mare Antico e Biodiversità nel Parco dello Stirone. Il professor Davide Persico spiegherà come valorizzare i reperti, come istruire le guide e come affrontare l'emergenza sanitaria. Per partecipare agli appuntamenti, che si svolgeranno online, basterà inviare una mail a info@millepioppi.it per ricevere il link alla trasmissione.

In occasione del carnevale, accompagnati da un mago andremo alla ricerca del pentolone magico, ostacolati da alcuni spiritelli del bosco dispettosi. Cammineremo nel cuore del parco su sentieri molto facili. L'attività si svolgerà in due turni: ore 14,00 e ore 16,30. Il ritrovo è al parcheggio Case Nuove (Sala Baganza PR). Prenotazione obbligatoria contattando la Guida Francesco Salton al num.3208436753 oppure all'indirizzo francescosalton82@gmail.com.

Alla scoperta della vita che continua, nascosta ai nostri occhi e al riparo delle gelide temperature. Una curiosa e stimolante escursione per adulti e bambini, per scoprire gli animali che, anche nella stagione più fredda, percorrono i boschi e le radure dei Ghirardi alla ricerca di cibo e rifugi. Attività gratuita a cura di Parchi del Ducato con WWF Parma presso il centro Visite della Riserva in località Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro (PR). Prenotazione obbligatoria via SMS o Whatsapp al numero 3497736093 entro le ore 18 del giorno precedente.