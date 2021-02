dal 13 al 15 febbraio 2021

Un nuovo week end si avvicina e al Parco La Mandria ci aspettano nuovi appuntamenti per scoprire insieme questa meravigliosa area protetta!

Ricordiamo anche che dal 10 febbraio il Parco sposta di un ora il suo orario di chiusura alle 18.00!



CASCINA LA VITTORIA

APERTI con tutte le attività al pubblico ( tour cascina, passeggiate a cavallo e in carrozza)

su PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 335/307310



Sabato 13 febbraio 2021

ORE 6.30 DA CASCINA BRERO: CORRERE ALL'ALBA

per iniziare il week end correndo in compagnia al sorgere del sole.

TOUR IN TRENINO

Capienza al 50% e obbligo mascherina.

ORE 10,30 – 11,30 – 14,00 – 15,30 GIRO PARCO

Partenza da Piazza della Repubblica fonte REGGIA/e circa 10 minuti dopo da Ingresso del Parco PONTE VERDE

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 340/7936071

ORE 17.00 RITROVO DA CASCINA RUBBIANETTA – TRENINO AL TRAMONTO CON LA MANDRIA ADVENTURE

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A LA MANDRIA ADVENTURE 351/5857222 lamandria.adventure@gmail.com

ORE 19.00 DA CASCINA BRERO: VOCI NELLA NOTTE

Passeggiata naturalistica lungo i sentieri e le rotte del Parco…cosa succede si sera la Parco?

Domenica 14 febbraio 2021

TOUR IN TRENINO

Piazza della Repubblica fronte REGGIA/e circa 10 minuti dopo da Ingresso del Parco PONTE VERDE

ORE 11,30 – 14,00 – 15,30

Capienza al 50% e obbligo mascherina.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 340/7936071



ORE 17.00 DA INGRESSO PONTE VERDE: TRENINO DEGLI INNAMORATI

Speciale San Valentino al Parco La Mandria

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A LA MANDRIA ADVENTURE 351/5857222 lamandria.adventure@gmail.com



RITROVO DA CASCINA RUBBIANETTA CON LA MANDRIA ADVENTURE:

ORE 9.30 - TREKKING NATURALISTICO "Le meraviglie del Parco La Mandria"

ORE 10.00– ECO-WALKING

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A LA MANDRIA ADVENTURE 351/5857222 lamandria.adventure@gmail.com



ORE 15.00 DA CASCINA OSLERA: IL MONDO DELLE ALI

giornate di avvicinamento al mondo degli uccelli rapaci per conoscere questi straordinari animali

Per informazioni:

Edy 366-4994250

Daniele 347/4302242

Lunedì 15 febbraio 2021

ORE 15.00 DA CASCINA BRERO: IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI

laboratori famiglie

VOUCHER REGALO PER SAN VALENTINO DI CASCINA BRERO

Il 14 febbraio si sta avvicinando,,,ti serve un'idea regalo per San Valentino? Perchè non stupire la persona del nostro cuore regalando semplicemente del tempo...tempo tutto per lei, tempo per rilassarsi nella natura, tempo per ricaricare le energie, tempo per il suo benessere psico-fisico?

Il percorso sensoriale di Cascina Brero fa al caso tuo. Permette di vivere la natura in modo immersivo e di trarre tutti i benefici del camminare a piedi nudi.

Regala un abbonamento annuale al nostro percorso per una coccola speciale a chi vuoi bene.

Come acquistare il voucher in 3 semplici passaggi:

1. Compila il modulo al seguente link: http://bit.ly/emozionidaregalare

2. Effettua il bonifico all'iban indicato nel modulo

3. Invia copia del bonifico a info@arnicatorino.it inserendo nell'oggetto il tuo nome e cognome, numero e tipologia di voucher

4. Riceverai alla mail che hai indicato il voucher da stampare pronto da regalare.

APERTURE/CHIUSURE SERVIZI DI RICETTIVITA'

Scopri le aperture e chiusure dei nostri punti ristoro e dei noleggi biciclette

Ufficio Informativo Parchi Reali

Viale Carlo Emanuele II 256

10078 Venaria Reale (To)

011/4993381 info@parcomandria.it

dal martedì al venerdì ore 10-12/14-16

sabato, domenica e festivi ore 10-13/13.30-14.30