dal 15 febbraio al 1° giugno 2021

Informiamo che il sentiero che da cascina Brero va in direzione di cascina Rampa sarà interdetto al passaggio di biciclette e MTB dal 15 febbraio al 1° giugno, come disposto dall'Ente con Decreto Presidenziale n. 16 del 13.04.2019.Infatti, a seguito del monitoraggio sulla fauna tutelata del parco, si è riscontrato che il sentiero, soprattutto nella parte iniziale, ricade nella zona più importante per il tritone crestato di tutta l'area protetta per la presenza di numerose pozze temporanee e/o semipermanenti che costituiscono l'habitat elettivo per la riproduzione di questa specie, mentre l'area boscata attigua, con i depositi di legno morto, gli affioramenti radicali e la discontinuità dei substrati, costituisce l'area di rifugio per lo svernamento e l'estivazione.E' importante pertanto preservare questa zona esattamente come è adesso, evitando il passaggio di biciclette e MTB nelle pozze e nelle zone limitrofe, che i tritoni utilizzano per gli spostamenti quotidiani alla ricerca di cibo (in genere di notte o nelle giornate coperte) per tutta la primavera e il primo autunno.E' molto importante preservare indisturbato l'habitat, grazie per la collaborazione!