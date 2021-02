Confronto promosso da Europarc con il patrocinio del Parlamento Europeo e dell’Anci, 15 febbraio ore 17 diretta sulla pagina facebook cozzolinoandrea

Politiche europee, fondi di coesione e programmazione 2021-2027, green new deal, questi i temi dell'incontro via web che si svolgerà il 15 febbraio 2021, ore 17 in diretta sulla pagina facebook cozzolinoandrea.

Apre la discussione con i saluti Ignace Schops, presdente di Europarc; intervengono Enzo Lavarra, già eurodeputato Board Europarc; Luca Bianchi, direttore Svimez; Andrea Cozzolino, eurodeputato e relatore Fesr-Fc.