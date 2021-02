Facilitare la convivenza tra grandi carnivori e pastori

Il progetto, nato su iniziativa del Parco delle Orobie Bergamasche, di WWF Bergamo-Brescia, di Coldiretti Bergamo e della Cooperativa Sociale Eliante Onlus, intende mitigare il rischio per i pastori delle Orobie bergamasche dovuto all'arrivo dei grandi predatori attraverso la formazione di volontari in grado di fornire loro conoscenze e aiuto concreto sul campo in tutti gli aspetti della vita lavorativa.

La mitigazione di questo rischio aumenta il livello di convivenza tra pastori e grandi predatori, riducendo il rischio di estinzione per gli ultimi.

I volontari apportano al mondo dell'allevamento competenze specifiche e buone pratiche in tema di conservazione degli ecosistemi, i pastori mettono in campo il loro contributo di esperienza e conoscenza del territorio.

Lo scambio proficuo di esperienze e l'individuazione di proposte di marketing territoriale legate al tema porta a una diminuzione del conflitto tra pastori e grandi predatori, che si traduce nella riduzione dei danni, nella tutela della razza autoctona "pecora bergamasca" e nel miglioramento del rapporto di fiducia tra mondo ambientalista e dell'allevamento.

Obiettivo del progetto

Obiettivo principe del progetto è preparare la comunità dei pastori delle Orobie bergamasche ad affrontare in maniera resiliente l'arrivo dei grandi predatori nel loro territorio. Grazie al progetto la comunità locale dei pastori beneficerà di un travaso di conoscenze e pratiche che permetterà di gestire i conflitti con i grandi predatori in modo da ridurre il rischio di danni economici per la propria attività per i primi e il rischio di bracconaggio per i secondi.

I pastori coinvolti utilizzeranno questa nuova consapevolezza per differenziare positivamente il proprio prodotto attraverso un dedicato piano di marketing territoriale, monetizzando la riduzione del rischio ottenuta grazie al progetto.

Questo profitto al contempo alimenta l'economia locale salvaguardando attività tradizionali come l'allevamento della pecora bergamasca, promuove ulteriormente le pratiche di riduzione del rischio anche dopo la fine del progetto e, di conseguenza, promuove la conservazione dei grandi predatori alpini.

La strategia del progetto

Migliorare la convivenza tra pastori e grandi predatori è la strategia più adatta per ridurre diversi rischi: quello per le attività zootecniche locali derivante da possibili incursioni e quello di estinzione di specie protette.

Il cuore del progetto è l'incontro tra volontari e pastori. I primi, dopo essere stati formati da esperti, aiutano concretamente i pastori nelle loro attività giornaliere in alpeggio e creano un clima di fiducia reciproca che si sostanzia in una collaborazione volta alla riduzione dei rischi esposti.

Il tutto permette alla comunità locale di pastori di differenziare positivamente i propri prodotti grazie a un piano di marketing territoriale e consente un rilancio dell'economia locale basato sulla sostenibilità ambientale.

Sul lungo termine si riduce la diffidenza tra mondo della montagna e ambientalista, creando un ambiente favorevole al proseguimento di attività economiche tradizionali tipiche della comunità locale e alla conservazione dei grandi predatori.

Se vuoi saperne di più sul progetto e diventare un volontario, clicca qui o contatta direttamente i patener del progetto!