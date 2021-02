Il 2021 è stato battezzato, dalla Union Internationale de Spéléologie (UIS) e supportato dalla Società Speleologica Italiana, come l' Anno Internazionale delle Grotte e del Carsismo (IYCK, International Year of Caves and Karst).

Le grotte sono un mondo nascosto agli occhi di molti, ma che racchiude un mondo ricco di biodiversità da tutelare e un fragile equilibrio da proteggere. La Union Internationale de Spéléologie (UIS), quindi si ripropone, durante il 2021, di:

- Migliorare la comprensione pubblica di come Grotte e Carsismo toccano la vita quotidiana di miliardi di persone;- Promuovere l'importanza delle Grotte e del Carsismo attraverso lo sviluppo sostenibile, in particolare in termini di qualità e quantità dell'acqua, agricoltura, geoturismo / ecoturismo e patrimonio naturale / culturale;- Dimostrare come lo studio e la corretta gestione delle grotte e del carsismo è fondamentale a livello economico e ambientale globale;- Costruire capacità educative mondiali attraverso attività mirate alla scienza delle grotte e del carsismo;- Promuovere la consapevolezza della natura interdisciplinare della scienza e della gestione delle grotte e del carsismo, e sottolineare come le interazioni tra le diverse aree di competenza della scienza e della gestione saranno sempre più necessari per le future ricerche, istruzione e nella protezione ambientale;- Stabilire partnership durature per garantire che queste attività, obiettivi e risultati continueranno in futuro oltre l'Anno Internazionale delle Grotte e del Carsismo.

Se vuoi saperne di più e immergerti nel mondo sotterraneo delle grotte, clicca qui.