Lex -Tribunale Amministrativo Liguria stabilisce il vincolo che la stazione appaltante si autoimpone

Lex - La sentenza 66/2021 emessa dal Tar della Liguria si occupa del controverso tema dell'affidamento diretto e della sua distinzione procedimentale rispetto alla vera e propria gara o selezione.

Il tema è importante viste le nuove disposizioni del decreto legge semplificazioni 76/2020, che ha introdotto la possibilità dell'affidamento diretto per i contratti pubblici di servizi e forniture di beni fino a 75 mila euro e per i lavori pubblici fino a 150 mila euro. I giudici amministrativi, nel solco di una consolidatissima giurisprudenza, evidenziano come la scelta di regolamentazione dettagliata di un procedimento di selezione determini per la Stazione Appaltante l'evidenziazione della scelta di autovincolarsi a una procedura di gara.

La motivazione della sentenza è chiaramente esplicativa: "Invero XY, pur potendo procedere ad affidamento diretto, ha inteso contattare più ditte procedimentalizzando la procedura mediante: a) il richiamo alle disposizioni del d.lgs. 50/16; b) la precisa indicazione delle specifiche dei prodotti; c) la fissazione di una disciplina di gara; d) la predeterminazione del criterio di aggiudicazione. L'interesse della ricorrente, pertanto, assurge alla dignità di interesse protetto sotto la specie dell'interesse legittimo a seguito e a causa della scelta discrezionale della stazione appaltante di autovincolarsi al rispetto di una specifica procedura di gara.".