Scuola delle Cascine Aperte

Giovedì 18 febbraio dalle 17.00 alle 19.00 si terrà il terzo evento pubblico della Scuola delle Cascine e si discuterà di un'altra tematica fondamentale nell'epoca della transizione:

Digital trasformation e comunità

Un momento di riflessione sulla transizione digitale, soprattutto in un momento, come quello attuale, che ci ha costretti a cercare nuove forme di coinvolgimento e sostegno per le nostre comunità.

L'incontro, organizzato in collaborazione con il MEET, sarà curato da Alessandro Rubini, education e cultural innovation del Centro Internazionale di Cultura Digitale MEET.

Interverranno:

Simona Martini, di Fondazione Fitzcarraldo

Federico Gaudimondo, di Oltre i perimetri

Massimo Bevilacqua, di Più Segni Positivi

Per informazioni e iscrizioni: segreteria@scuoladellecascine.com

La Scuola delle Cascine Aperte è un percorso online di capacity building rivolto alle Cascine milanesi e lombarde, con l'obiettivo di migliorare le loro capacità nel generare valore per e con le comunità.

Segui la Scuola delle Cascine sui social, tramite l'hashtag #scuoladellecascine.