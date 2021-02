Sabato 20 febbraio alla scoperta dei fossili del Parco del Piacenziano

Ci troviamo in Val Vezzeno, una delle cinque valli che copongono l'area Piacenziano del parco. Si parte dal parcheggio del cimitero di Sariano (frazione del Comune di gropparello PC), si ammira il castello (privato) e la settecentesca Chiesa di San Severo che possiede un interessante campanile tozzo; si forniranno cenni storici sulle fortificazioni della Val Nure e sulle famiglie nobili piacentine.

Si guaderà il Rio Rosello: guardando il greto si nota la varietà dei ciottoli trasportati dal rio, dalle cui dimensioni si deduce la forza della corrente nelle fasi di piena fluviale e la cui composizione (calcari, marne, arenarie, ecc) rivela come la parte alta della valle sia incisa in rocce diverse da quelle plioceniche qui affioranti. Da qui inizia un percorso in salita nel bosco che ci condurrà alla frazione di Gelati.

Entrando nel bosco si farà osservare la vegetazione che lo popola: bosco misto di latifoglie, in cui si incontrano specie minori quali roverella, robinia, nocciolo, maggiociondolo, acero campestre. Si spiegherà la presenza di castagneti cedui e l'importanza della castagna nell'alimentazione contadina, breve cenno al fatto che qui in autunno ancora oggi si celebra il frutto con la festa della castagna. Si parlerà anche delle siepi e della fauna che viene ospitata in esse. Superato questo primo tratto boscoso, la vista spazia sull'alta valle il cui paesaggio muta significativamente in corrispondenza dei complessi argillosi più antichi (unità liguri) che qui sono alla base della successione pliocenica sinora osservata; la valle si allarga e i versanti meno acclivi hanno da sempre favorito l'insediamento umano e le attività agricole. La presenza nei complessi argillosi di rocce più consistenti e quindi più resistenti alle erosioni si apprezza nei massi che punteggiano i campi a lato della strada mentre in lontananza spiccano nuclei rocciosi di maggiori dimensioni, come la rupe di natura calcareo-dolomitica su cui si erge il Castello dei Rossi.

Giunti alla frazione di Gelati, si imboccherà la strada 145° Brigata Garibaldi per pranzare nell'area di sosta dedicata alla Resistenza in Val d'Arda (progetto "Sentieri Partigiani") nei pressi della Chiesa Vecchia; saranno forniti alcuni cenni storici sulla lotta partigiana nel piacentino. Qui c'è anche una fontanella per approvvigionarsi d'acqua.

Si riprende il cammino imboccando il sentiero di sinistra per far ritorno a Sariano, da qui il sentiero scende attraversando boschi cedui e di castagno e ripercorre l'antica strada comunale delle Villane che collegava Gropparello a Sariano.

Lungo tutto il percorso si analizzeranno gli aspetti della biodiversità della zona (flora e fauna).

Grado di difficoltà: E – Escursionistico- Bambini abituati a camminare dai 10 anni in su - Dislivelli: 225 m in salita, 33 m in discesa - Tempo di percorrenza: 5 ore

Ritrovo: sabato 20 Febbraio 2021 ore 9.00 parcheggio del cimitero di Sariano (Comune di Gropparello - PC) https://www.google.com/maps/search/cimitero+di+sariano/@44.8591062,9.7102905,

Termine escursione Ore 16:00

Attrezzatura necessaria: Abbigliamento "a strati", pantaloni lunghi da escursione, scarponi da trekking in buone condizioni alti fino alla caviglia, giacca impermeabile e/o mantellina antipioggia, copricapo, occhiali da sole, crema solare, zaino comodo e in buone condizioni, pranzo al sacco (salvo diversa comunicazione da parte della guida) e scorta personale di acqua di almeno 1,5 litri. Consigliamo l'uso dei bastoncini da trekking e di indossare capi tecnici da escursionismo.

Organizzatore e guida: ROSSANA ROSSI (GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA)

Costi di partecipazione: 15€ ADULTI E RAGAZZI DAI 16 ANNI - 8€ RAGAZZI SOTTO I 15 ANNI I MINORI DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI DA UN ADULTO



Prenotazione obbligatoria: mail rossana.rossi72@yahoo.it telefono: 347-7892185

L'iniziativa fa parte del calendario di Camminaparchi 2020/2021.