Lettera del presidente Sammuri a Roberto Cingolani, ministro dell’Ambiente e della Transizione Ecologica

Egr. ministro Cingolani, la Federparchi Le augura buon lavoro per la sua nomina al neo Ministero dell'ambiente e della transizione ecologica che, con le nuove competenze, segna l'avvio di una nuova fase nell'approccio alle tematiche ambientali. Auspichiamo che i temi della conservazione naturalistica e della tutela della biodiversità, nonché il ruolo delle aree protette come modelli di sviluppo sostenibile, possano essere parte essenziale dell'azione di governo; così come delineato nella Strategia Europea per la Biodiversità per il 2030 che considera tali settori come cardini fondamentali del Green News Deal e, quindi, del Next Generation Europa.

Abbiamo di recente presentato delle proposte concrete al Parlamento e avremmo piacere di incontrarLa quanto prima allo scopo di illustrare le nostre idee e proseguire la collaborazione che, ormai da trenta anni, la Federparchi porta avanti con impegno con il Ministero dell'Ambiente, nell'interesse di quei preziosi scrigni di bellezza, natura e sostenibilità che costituiscono il sistema italiano dei parchi.

Il presidente di Federparchi - Europarc Italia

Giampiero Sammuri