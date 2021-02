Alla scoperta della storia del nostro territorio

Il museo del Parco dello Stirone a Salsomaggiore propone due diversi appuntamenti: un laboratorio divertente per i bambini dai 7 ai 12 anni e una visita guidata per i ragazzi e gli adulti. Martedì, giovedì e venerdì dalle 16,30 alle 18 si terrà il laboratorio divertente per i bambini dal titolo"Quando le balene avevano le zampe. Un pomeriggio con Darwin". Venerdì dalle 10 alle 12 si terrà la visita guidata per ragazzi delle superiori e adulti per scoprire sia il museo sia la natura nei dintorni. Per entrambe le attività, la prenotazione è obbligatoria mandando una email a mumab@millepioppi.it o telefonando al +39 353 414 7452 (dalle 15 alle 18)

Un'escursione facile in cui scopriremo il difficile rapporto Uomo-Natura in questo ultimo tratto del torrente escluso dal flusso delle acque. La Parma Morta è un'interessante testimonianza della mutevolezza dei corsi d'acqua di pianura dove si può ammirare la diversità della flora e dell'avifauna. Il ritrovo è davanti al municipio di Mezzani alle ore 10. Prenotazione obbligatoria contattando la guida Antea Franceschin al +39 3480725255 oppure email antea@controventotrekking.it.

Il nostro percorso racconterà l'area a 360°: incontreremo il Castello e la Chiesa di San Severo che ci permetterano di conoscere le fortificazioni della Val Nure, poi ci soffermereo sulle caratteristiche dell'ambiente fluviale con i suoi affioramenti grigio-plumbei e giallo-dorati fino ad arrivare al bosco su antiche strade. Questo mosaico di ambienti ospita una ricca biodiversità comprendente numerose specie animali e vegetali di interesse conservazionistico. Il ritrovo è sabato 20 febbraio alle ore 9.00 al cimitero di Sariano, Gropparello (PC). Prenotazione obbligatoria contattando la guida Rossana Rossi al 347-7892185 oppure email rossana.rossi72@yahoo.it.

Alla scoperta della vita che continua, nascosta ai nostri occhi e al riparo delle gelide temperature. Una curiosa e stimolante escursione per adulti e bambini, per scoprire gli animali che, anche nella stagione più fredda, percorrono i boschi e le radure dei Ghirardi alla ricerca di cibo e rifugi. Attività gratuita a cura di Parchi del Ducato con WWF Parma presso il centro Visite della Riserva in località Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro (PR). Prenotazione obbligatoria via SMS o Whatsapp al numero 3497736093 entro le ore 18 del giorno precedente.