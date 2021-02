Martedì 2 marzo, a partire dalle ore 9, sulla piattaforma Zoom si svolgerà un webinar specialistico, della durata di 3 ore e mezza, che ha l'obiettivo di fornire un supporto all'applicazione dei contenuti di alcuni Criteri Ambientali Minimi (CAM) resi obbligatori dal Codice degli Appalti e concessioni (D. Lgs. 50/2016), focalizzandosi sui servizi di progettazione per la nuova costruzione, ristrutturazione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione (edilizia), sul servizio di gestione del verde pubblico e per l'acquisto di carta per copia e carta grafica.

Il webinar (vedi programma allegato) è organizzato dall'Ente Parchi Emilia Centrale in collaborazione con Punto 3 srl, la società che ha ideato AcquistiVerdi.it. L'Ente Parchi, in particolare, ha recentemente definito obiettivi gestionali e modalità organizzative e operative sostenibili, orientate al miglioramento delle proprie prestazioni ambientali, ottenendo due certificazioni ambientali riconosciute sia a livello europeo, attraverso l'adesione al Regolamento EMAS III riguardante una gestione più razionale dei propri aspetti ambientali, che internazionale, con la norma UNI EN ISO 14001:2015, specifica per implementare un sistema di gestione ambientale finalizzato alla sostenibilità.

L'adozione di criteri ambientali minimi per le differenti tipologie di prodotti e servizi rientra, quindi, tra le azioni da intraprendere per integrare maggiormente in un unico disegno strategico di programmazione e valorizzazione diversi strumenti e politiche che forniscono valore aggiunto per l'ambiente, per l'organizzazione stessa e per le parti interessate.

È noto come la Pubblica Amministrazione sia il più grande "consumatore" delle moderne società. È pertanto evidente l'importanza di una politica pubblica di "acquisti verdi". Con il GPP (Green Public Procurement) la Pubblica Amministrazione diventa protagonista di una strategia di sviluppo sostenibile cogliendo l'occasione per operare una razionalizzazione dei consumi ed una loro migliore contabilizzazione. Per questo il seminario è rivolto in particolare ai dipendenti che si occupano di acquisti negli Enti pubblici o che supportano sul piano tecnico-scientifico le attività di approvvigionamento.

Le iscrizioni al webinar sono da inviare alla mail info@parchiemiliacentrale.it entro martedì 23 febbraio.

Per maggiori informazioni: Chiara Rognoni, chiara.rognoni@parchiemiliacentrale.it.