Modifica dell'itinerario dell'escursione nel Piacenziano

Attenzione! L'escursione programmata per sabato 20 intitolata "Di azzurro e di giallo: i colori delle argille sabbiose del Pliocene" cambia itinerario e si svolgerà nei dintorni dell'Eremo di Monte Montezago a Lugagnano Val d'Arda (PC).

Un'interessante escursione di media difficoltà in Val Chero, una delle valli che compongono l'Area Piacenziano del Parco, tra fossili e calanchi.Si sale lungo la strada asfaltata (via Loc. Groppi ) fino in Loc. Osteria di Montezago. Breve deviazione alla Buca della Balena e ritorno sulla strada principale per proseguire poi, su strada bianca, fino all'Eremo di Montezago. Il ritrovo è sabato 20 febbraio alle ore 9 alla Chiesa di Tabiano nel Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC). Prenotazione obbligatoria contattando la guida Rossana Rossi al 347-7892185 oppure email rossana.rossi72@yahoo.it.

Partendo dal Ranch Stella del Bosco, raggiungeremo la collina con un panorama molto suggestivo attraversando guado e bosco di castagni facendo particolare attenzione al percorso abituale del lupo. Il ritrovo è alle ore 10.30 presso il Ranch. Prenotazione obbligatoria contattando la Guida Elisabetta Beghi al num. 3387154757, all'indirizzo vassy.e@libero.it oppure alla pagina FB Ranch Stella del Bosco. E' possibile partecipare con il proprio cavallo.