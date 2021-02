La Riserva di Biosfera dell'Appennino tosco emiliano a cinque anni dal riconoscimento Unesco fa il bilancio della sua azione e si propone di raddoppiare. Lo farà sul web venerdì 19 febbraio, alle ore 15, con l'Assemblea Consultiva annuale nella quale interverranno tra gli altri il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e il presidente del Comitato interministeriale e Unesco uomo e biosfera, il professor Pier Luigi Petrillo.

Nell'Assemblea dello scorso anno non bastarono i posti a sedere dell'Aula Magna dell'Università di Parma, dove tenne la sua lectio magistralis il neo-ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi.

«Il riferimento al capitale umano dell'Appennino è ancora il tema dell'Assemblea 2021 - afferma Fausto Giovanelli, coordinatore della Riserva di Biosfera dell'Appennino. Siamo alla vigilia di un ampliamento che tocca i territori di città sulla Via Emilia, sul versante toscano si allarga in Garfagnana e in Lunigiana, raggiunge il mare comprendendo anche Luni, in Liguria. Al dato geografico corrisponde una grande aggregazione di forze e risorse umane: scuole, giovani, tessuto d'impresa, amministratori locali. Tutti chiamati a collaborare nella prospettiva obbligata e urgente dello sviluppo sostenibile, che ormai è compresa e sentita dalla gente. All'assemblea - conclude Giovanelli - presenteremo il lavoro fatto, i tanti cantieri in corso, la grande mappa delle sinergie attivate nel nome di MaB Appennino, guarderemo con apprensione e speranza alla decisione di giugno di Parigi sull'ampliamento».

L'appuntamento di venerdì è stato preceduto da incontri territoriali in Lunigiana, in Garfagnana, nel Modenese, nel Parmense e nel Reggiano. Seguiranno ulteriori meeting rivolti soprattutto alle imprese e alle associazioni alle scuole e ai cittadini.

Il 19 febbraio, oltre alla presentazione del bilancio di lavoro e del programma di ampliamento, sono previsti diversi altri interventi. Per la Regione Emilia-Romagna interverrà l'assessora a Parchi, Montagna, Territorio e Urbanistica Barbara Lori e per il Centro CNR del monte Cimone è prevista una lezione magistrale del professor Paolo Bonasoni sui cambiamenti climatici nell'area del Mediterraneo.

Per partecipare all'assemblea in modalità webinar ci si può iscrivere direttamente dai siti www.mabappennino.it o http://www.parcoappennino.it/.