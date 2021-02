Per i tre progetti RETE ECOLOGICA 2030, PARKS4FUTURE E SEMI DI CULTURA:



le selezioni cominceranno lunedì 1 marzo alle ore 10.00 in modalità on-line con uno scritto che coinvolgerà tutti i candidati fino alle 11.30.



Verranno di seguito comunicati orari e modalità dei colloqui, secondo la sede scelta, che cominceranno da lunedì 1 marzo pomeriggio e per tutti i giorni successivi.





Per informazioni o comunicazioni:

areaparchi@parconord.milano.it