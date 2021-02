Non sai come trascorrere il weekend? Perchè non passarlo in un'area protetta?

Ecco le proposte!

Escursioni al Bosco WWF di Vanzago - escursioni guidate della durata di circa 2 ore che vi porteranno alla scoperta di questa Area Protetta vicino a Milano! Chissà quali animali si nasconderanno e se riuscirete a intravedere i caprioli?

Le escursioni si effettueranno (con un numero limitato di partecipanti) sabato 20 e domenica 21 alle ore 10.30 oppure alle ore 15.

Per partecipare è obbligatoria l'iscrizione scrivendo a: boscovanzago@wwf.it.

Costo ingresso:

• ordinario 10 euro;

• ridotto 8 euro (ragazzi da 6 a 14 anni, over 65 anni);

• scontato 4 euro (bambini da 3 a 6 anni, soci Wwf );

• omaggio 0 euro (bambini da 0 a 3 anni, accompagnatori diversamente abili).

Escursione all'Oasi La Fagiana - escursione guidata alla scoperta dell'Oasi La Fagiana all'interno del Parco Regionale del Ticino grazie alle guide dell' Associazione Codibugnolo.

Domenica 21febbraio verrete guidati dagli esperti che vi faranno cogliere le diverse strategie che animali e piante adottano per sopravvivere, come il mimetismo! Chissà se i vostri sguardi saranno così acuti!

L' appuntamento è alle 14:30, nel parcheggio alla fine di Via Strada Valle 32, a Pontevecchio di Magenta (MI).

Per info e prenotazioni: 3332648723 (Daniela) - 3478823023(Roberta) o codibugnolo@hotmail.it

Quindi, cosa aspettate? Andate alla scoperta della Natura! Mi raccomando ricordatevi di indossare abiti comodi! E buona passeggiata!