E' stato pubblicato dall'Ente Parchi Emilia Centrale un Avviso di indagine di mercato per l'affidamento in concessione del servizio di assistenza e promozione turistica con annessa gestione e uso degli immobili del Centro Visite del Borgo dei Sassi e del Sentiero n. 4 "Salita al Sasso della Croce" (adiacente al Centro Visite), nel Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina.

L'obiettivo dell'indagine di mercato è quello dell'individuazione dei soggetti da invitare, eventualmente e successivamente, a procedura negoziata per l'affidamento in concessione del suddetto servizio e non costituisce pertanto proposta contrattuale.

L'Ente Parchi precisa fin da ora che la concessione è prevista per una durata di nove anni dalla stipula del contratto, determinata dal tempo considerato necessario al recupero degli investimenti obbligatori posti a carico del concessionario, pari ad euro 5.000 per arredi interni ed esterni (tavoli, sedie, letti, panchine per esterno, ecc.).

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata alle ore 13 del 22 marzo 2021.

