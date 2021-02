Ciclo di incontri online sulla mobilità scolastica sostenibile e sicura durante la pandemia

Il CTR Educazione alla Sostenibilità di ARPAE organizza 7 appuntamenti inerenti all'importanza della mobilità scolastica in questo periodo di pandemia.

La mobilità scolastica ha sempre svolto un ruolo importante nel quadro della mobilità urbana per il suo impatto ambientale, a partire dall'inquinamento dell'aria, ma soprattutto per il valore educativo che svolge, ed oggi, anche a seguito dell'emergenza sanitaria, ha assunto una particolare centralità in un'urgente strategia di più ampio ridisegno e riorganizzazione delle nostre città a misura delle persone.

Il primo incontro sarà il 23 febbraio dalle 11 alle 13. I successi si terranno in marzo e aprile il giovedì pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30 sulla piattaforma Meet.

Il Ciclo di incontri formativi che proponiamo è aperto a tutti i soggetti che in ambito regionale si occupano di mobilità scolastica sostenibile, primi fra tutti i tecnici dei Comuni, gli educatori dei Ceas, i dirigenti e gli insegnanti. Si integra, nell'ambito del Progetto di sistema regionale Mobilityamoci, al recente documento in progress delle "Proposte di mobilità scolastica sostenibile post COVID19" elaborate di recente dalla Rete dei Centri di Educazione alla sostenibilità coordinata dal CTR Educazione alla Sostenibilità di ARPAE e condivise con i Servizi regionali competenti.

Ci saranno molti esperti a raccontare e scambiare esperienze, idee e soluzioni con l'obiettivo comune di rilanciare e implementare le azioni a supporto della mobilità scolastica sostenibile e sicura già avviati in gran parte del territorio regionale per rendere strutturali le buone pratiche e diffonderle maggiormente.

Per maggiori informazioni e iscriversi agli incontri: Mobilityamoci