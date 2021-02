Domenica 21 febbraio 2021 - ZNO La Fagiana, Pontevecchio di Magenta (MI)

Tempo di carnevale? Anche gli animali si "travestono"!

L'Associazione il Codibugnolo propone, per domenica 21 febbraio alle ore 14.30, un' escursione patrocintata dal Parco valle del Ticino e dedicata al mimetismo, per stupirci di fronte alle incredibili strategie e ai tanti "trucchi" che la natura ha perfezionato nel corso del tempo.

L'appuntamento è nel parcheggio alla fine di Via Strada Valle 32, a Pontevecchio di Magenta (MI). Per tutte le informazioni e per prenotare clicca QUI