Da lunedì 01 marzo 8 incontri online

L'Associazione Micologica Fidentina "Carlo Oriani" vi invita al corso online composto da 8 serate nelle quali si alterneranno esperti di micologia, sostenibilità ambientale, erboristeria ed intossicazioni. Un'occasione per poter esplorare il mondo dei funghi partendo dalle caratteristiche principali per poterli riconoscere sino ad arrivare alle pratiche basilari per poterli conservare sott'olio in sicurezza.

La prima parte prevede:

- lunedì 01 marzo ore 21 I funghi e le piante

- lunedì 08 marzo ore 21 Questione di colori

- lunedì 15 marzo ore 21 Noi siamo i buoni

- lunedì 22 marzo ore 21Noi siamo i cattivi

- lunedì 29 marzo ore 21 Boletus & C.

Le serate sono aperte a tutti e sono gratuite.

Per informazioni e iscrizioni: amf.carlo.oriani@gmail.com oppure 3703149029