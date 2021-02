attività di visita guidata 27 al 28/02/2021

Scopri tutte le attività di visita guidata dell'ultimo week end di febbraio!

Ufficio Informazioni Parchi Reali:

011/4993381 – info@parcomandria.it – info@parchireali.gov.it

Da martedì a venerdì ore 10.00 – 12.00 /14.00 – 16.00

Sabato, domenica e festivi 10.00 – 13.00 / 13.30 – 14.30

N.B. LE ATTIVITA' POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI/ANNULLAMENTI A SECONDA DELL'EVOLVERSI DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA.

PARCO NATURALE LA MANDRIA



sabato 27/02/2021

ore 6.30 da ingresso CASCINA BRERO: CORRERE ALL'ALBA

Per iniziare il week end correndo in compagnia al sorgere del sole.

Partecipazione gratuita, non è necessaria la prenotazione.

L'importante è essere puntuali all'appuntamento!



ore 19.00 da ingresso CASCINA BRERO: TREKKING LA NOTTE E' PICCOLA

Passeggiata naturalistica lungo i sentieri e le rotte del Parco…di notte è ancora tutto più misterioso!

Durata 2 ore

Costo: 12€ adulti - 5€ bambini ( fino ai 10 anni) - 1€ sconto per possessori Abb.Musei e tessera COOP

Abbigliamento idoneo per escursioni

Prenotazione obbligatoria all'Ufficio Informativo Parchi Reali

domenica 28/02/2021



ore 10.00 da ingresso di DRUENTO: ECO-WALKING

Due ore di camminata con ginnastica funzionale a corpo libero, fra le vie bei sentieri del Parco La Mandria, insieme ad un istruttore esperto.

Obiettivo: fare sport all'aria aperta, con particolare attenzione all'aspetto naturalistico.

COSTO: 8€

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A LA MANDRIA ADVENTURE:

351/5857222

lamandria.adventure@gmail.com



ore 15.00 da ingresso OSLERA: IL MONDO DELLE ALI

Cascina Oslera in collaborazione con Il Mondo delle ali organizza giornate di avvicinamento al mondo degli uccelli rapaci per conoscere questi straordinari animali nel loro intimo e per imparare a rispettare anche l'ambiente che frequentano e che abbiamo il dovere di difendere.

Presso Cascina Oslera: SP1 Direttissima Lanzo T.se - altezza area industriale di Robassomero (rotonda c.so Fratelli Kennedy - Robassomero)

Parcheggio interno

Raggiungibile anche da Torino con BusCompany n.226 https://bit.ly/2MfVLyJ

Per informazioni:

Edy 366-4994250 - Daniele 347/4302242

AREA CONTIGUA STURA DI LANZO

domenica 28/02/2021



Ore 10.00 TREKKING: LUNGO LA STURA DI LANZO

L'escursione partirà dalla Chiesa di San Giovanni Battista per giungere ad osservare il fenomeno delle "risorgive" della falda acquifera superificiale. Si arriverà quindi, lungo la Stura di Lanzo dove "camminando" sull'alveo secondario si potrà notare il primo affioramento del Villafranchiano, dello strato fossile di materiale organico vegetale. Al terzo punto di osservazione si potrà "toccare con mano" i resti fossilizzati dei ceppi di Glyptostrobus risalenti a più di 2,5 milioni di anni fa, grazie al lavoro di erosione della Stura di Lanzo.

ritrovo ore 10,00 presso Parcheggio pressi Chiesa San Giovanni Battista - Strada della Chiesa 10076 Nole

durata 2 ore circa

costo: 12€ adulti - 5€ per bimbi sotto i 10 anni

Abbigliamento idoneo per escursioni

Prenotazione obbligatoria all'Ufficio Informativo Parchi Reali