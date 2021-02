La Cooperativa Sociale Onlus Liberi Sogni ricerca educatori

La Coop Soc Liberi Sogni Onlus seleziona educatori da formare e coinvolgere in un progetto di agricoltura sociale centrato sul ritorno alla terra o nei progetti educativi estivi per minori (dai 5 ai 19 anni) a contatto con la natura.

La selezione avverrà tra coloro che decideranno di partecipare al un percorso formativo di 3 incontri che si terrà il 6, 13 e 20 marzo 2021: un percorso esperienziale finalizzato a conoscere e formare educatori e animatori sociali in natura!

Il corso sarà un'esperienza personale oltre che collettiva per acquisire maggiore consapevolezza di sé, competenze teoriche e pratiche per lavorare in natura con bambini, ragazzi e adulti. Partirà dall'immaginazione di un mondo in cui proiettare la felicità e dal sogno, che è il più potente motore di cambiamento e di crescita.

Il percorso di formazione si contraddistingue per:

● un approccio esperienziale in natura;

● vivere su noi stessi quello che proponiamo agli altri;

● sperimentare convivenza, cooperazione, incontro con la natura, cura del gruppo, gestione dei conflitti;

● conoscere e inventare nuovi approcci educativi, strumenti e attività;

● esplorare e scoprire paesaggi, fuori e dentro di noi.

Il corso è a numero chiuso: massimo 20 partecipanti.

Per partecipare è necessario:

- inviare CV e lettera motivazionale a: lub@liberisogni.org / 3881996072

- compilare il form on line

I partecipanti al corso verranno selezionati dalla Cooperativa in base al CV e alla lettera motivazionale.

Costo: € 100 per l'intero corso

Scadenza per iscrizione: 27 febbraio 2021.

Se vuoi saperne di più sul programma del corso, clicca qui.

Cosa aspetti? Fai della Natura il tuo lavoro!