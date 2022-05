Sul canale YouTube di Federparchi lo spot per il contributo ai parchi nazionali

I Parchi Nazionali proteggono il patrimonio naturale italiano, viverli attivamente contribuisce alla tutela della biodiversità. Per questo è importante sostenere le aree protette italiane, per un futuro più consapevole, per preservare le meraviglie naturali italiane, per uno sviluppo sostenibile.

I parchi nazionali lanciano la campagna per il 5x1000 con lo slogan "difendiamo la natura, Insieme, dona il 5 x mille ai Parchi Nazionali Italiani" con uno spot di 15 secondi, realizzato da Federparchi.

Con lo spot la Federparchi invita a sottoscrivere il 5x1000 scegliendo uno dei parchi nazionali italiani.

Guarda il Video Spot di Federparchi