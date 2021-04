Mercoledì 5 maggio, alle ore 16, si svolgerà in videoconferenza il Forum di avvio della Fase 2 della Carta Europea per il Turismo Sostenibile (CETS) nelle Aree protette dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, relativa al monitoraggio e all'allargamento della Fase 1.

Come noto, a seguito della visita di verifica di Europarc Federation l'Ente Parchi Emilia Centrale ha recentemente ottenuto il riconoscimento della Fase 1 della CETS nelle 8 Aree protette gestite, facendo rientrare tutto il territorio nella rete delle "Destinazioni sostenibili europee". Un importante traguardo, che in realtà rappresenta anche un nuovo punto di partenza. Nei prossimi mesi, infatti, l'Ente avvierà la Fase 2 della CETS, rivolta agli operatori del turismo, ampliando il Forum della Carta ad altri soggetti del territorio, per rendere sempre più incisiva e coordinata l'azione della comunità sulla base di una strategia che favorisca uno sviluppo turistico a favore dell'ambiente, della popolazione locale, delle imprese e dei visitatori. In tal senso verrà inoltre compiuto un monitoraggio condiviso sulle iniziative e i progetti già inseriti nel Piano di Azione 2020-24.

Le attività relative alla Carta Europea per il Turismo Sostenibile si collocano all'interno dell'intenso programma di lavoro messo in campo dall'Ente Parchi Emilia Centrale con lo sviluppo di una strategia rivolta a mettere a sistema il patrimonio naturale ed ambientale incluso nella propria "macroarea", cercando di integrare tra loro diversi strumenti e politiche che vedono, oltre alla CETS, l'implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale certificato EMAS III e l'adozione del Regolamento per il marchio Qualità Parchi Emilia Centrale.

Dopo questo primo appuntamento plenario di presentazione del nuovo corso della CETS, ne seguiranno altri più operativi nei mesi a venire e organizzati per aree territoriali geografiche.

Per approfondimenti: http://www.parchiemiliacentrale.it/pagina.php?id=150.

Per maggiori informazioni: referente Chiara Rognoni, chiara.rognoni@parchiemiliacentrale.it