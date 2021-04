Attenzione ai pulli di rapaci notturni.

Vuoi aiutarmi? NON TOCCARMI!!

I pulli (cioè i pulcini) dei rapaci notturni (civette, gufi, allocchi, assioli, barbagianni) lasciano il nido prima di saper volare e di avere il piumaggio completamente formato.

Non sono in difficoltà; è il loro normale comportamento.

I genitori sono nei dintorni e nutrono i giovani durante la notte.

E' quindi opportuno NON DISTURBARE, TOCCARE O RACCOGLIERE i pulli di strigiformi (rapaci notturni, da "strix", in latino strega), a meno che non siano evidentemente feriti.



Tenere cani e gatti lontani o in casa per qualche giorno e, qualora non fosse possibile, mettere in sicurezza il pullo spostandolo di qualche metro, ma sempre consapevoli che interferire con la fauna selvatica deve sempre essere l'ultima soluzione.