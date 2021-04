Da domenica 02 maggio

La pesca al Lago Ballano (lago a regolamentazione speciale) è aperta da domenica 02 maggio a domenica 03 ottobre 2021, come negli altri laghi del Parco regionale.

La pesca nel Lago Ballano è consentita solo ai pescatori muniti di licenza di pesca sportiva in corso di validità (art.14 della L.R. 11/2012), di tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture di salmonidi e timallidi (art.15, comma 1 della L.R. 11/2012) ed in possesso di un apposito tesserino giornaliero che viene rilasciato dall'Ente Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale a fronte di un contributo istituito a titolo di rimborso delle spese amministrative sostenute.

VISTA L'EMERGENZA SANITARIA, PER QUEST'ANNO E' PREVISTO IL SOLO RILASCIO DEL TESSERINO GIORNALIERO presso l'ufficio del parco a Monchio delle Corti (lun-sab 9.30-12.30 - Tel. 0521/896618) e presso i seguenti negozi:

FISHING E ADVENTURE SRL: Via Buffolara, 90/a - 43126 Parma. Tel. 0521/986895

· LECCO PESCA: Via delle Basse 1 - 43044 Collecchio. Tel. 0521/302024 Matteo 328-8757727 o 346-6638223

· · CHIOSCO AL LAGO BALLANO (COOP. ALPINA): Via Lago Ballano, 9, Loc. Trefiumi – 43010 Monchio delle Corti. Tel. 0521/899015 – Roberta 340 1550062

Per consultare il regolamento