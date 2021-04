domenica 2 maggio: in visita con l’Erpetologo

Con il ritorno del Piemonte in fascia gialla ricominciano gli appuntamenti della domenica con gli esperti di Cascina Brero!



Domenica 2 maggio scopriremo l'affascinante mondo dei rettili e degli anfibi con l'Erpetologo:

ore 10.00 PASSEGGIATA CON L'ERPETOLOGO

ore 15.00 PASSEGGIATA ALLA SCOPERTA DEI PICCOLI ANIMALI: RETTILI E ANFIBI



Proposte per tutti: per avvicinarsi al mondo della ricerca.

La piccola fauna del Parco La Mandria può riservare delle sorprese. Alcuni piccoli animali hanno abitudini particolari e solitamente non sono facili da osservare durante le passeggiate. Con l'aiuto di un esperto, di un Erpetologo, sarà possibile visitare i loro ambienti e se si è attenti si possono osservare dal vivo. Soprattutto i rettili, come lucertole e ramarri, possono essere diffidenti e occorre avere pazienza per conquistarsi la loro fiducia.

Costo: 9€ a persona

durata: 2 ore circa

abbigliamento idoneo per escursioni

Prenotazione obbligatoria all'Ufficio Informazioni Parchi Reali

Il centro visite di Cascina Brero rimarrà aperto tutti i week end dalle ore 10.00 a chiusura Parco.



Potrete trovare il minigolf naturalistico, il museo e la biblio/videoteca naturalistica e molto altro!



Il percorso a piedi nudi (meteo permettendo) "La Foresta in punta di piedi" è incluso nel biglietto di ingresso al centro con la visita libera (non guidata).



Costi ingresso al Centro visite:

7€ intero a persona

5€ per gruppi a persona (minimo 10 persone)

gratuito minori di un anno

Possibilità di abbonamento: 10 ingressi a 50€ o nominativo annuale €25

Meteo permettendo il 1 maggio ripartono nel week end anche i Tour in Trenino alla scoperta dell'area protetta!

Partenze ore 10,30 - 11,30 - 14,00 - 15,30 - 17,00 - 18,30* (* priorità per gruppi)

Prima partenza da Piazza della Repubblica fronte Reggia di Venaria, seconda partenza presso l'ingresso ponte Verde del Parco di Venaria

Costo: € 6 intero - € 5 ridotto ( dai 3 ai 10 anni) - gratuito sotto i 3 anni

capienza al 50% per disposizioni COVID

Prenotazione obbligatoria: 340/7936071

Clicca qui per scoprire tutte le nuove aperture dei servizi interni al Parco, come il Museo del Castello della Mandria, i noleggi bici e i punti ristoro!

Ufficio Informativo Parchi Reali

011/4993381 – info@parcomandria.it

Orari Ufficio Informazioni:

DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ: 9.00-12.00/14.00-17.00

SABATO: 9.00-13.00/14.00-17.00

DOMENICA e FESTIVI: 9.00-13.00/14.00-17.30

CHIUSO LUNEDÌ NON FESTIVO