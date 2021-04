Dopo il ritorno in "zona gialla" della regione, riaprono al pubblico, sabato 1° maggio, il Centro visite del Borgo dei Sassi e la salita al Sasso della Croce nel Parco dei Sassi di Roccamalatina, entrambi nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti.

Il Centro visite del Borgo dei Sassi, rinnovato nelle strutture lo scorso anno, sarà aperto nei sabati, domeniche e festivi fino al 1° novembre con i seguenti orari: mattino ore 10-12 e pomeriggio ore 13-19. Al Centro, come sempre, possibilità di avere materiale informativo sulle aree protette dell'Emilia Centrale e consultare video e pannelli sulla storia e gli aspetti naturalistici del Parco dei Sassi di Roccamalatina.

Nello stesso Centro sono acquistabili i biglietti (3 euro) per la salita al Sasso della Croce, la spettacolare ascesa al punto più panoramico del Parco che rappresenta una delle visite più gettonate dei Parchi dell'Emilia Centrale. Quest'anno la salita ritorna "libera" senza accompagnatore e senza obbligo di prenotazione com'era stato nella stagione scorsa. Essa sarà soltanto regolamentata per singoli accessi all'atto del pagamento del biglietto, ad esclusione dei gruppi costituiti da congiunti o amici arrivati insieme in loco, che potranno salire insieme, sempre nel rispetto delle norme anti-Covid.

Al momento rimane ancora chiuso al pubblico l'altro Centro visite del Parco dei Sassi al Fontanazzo di Pieve di Trebbio.