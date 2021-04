Pesca al Lago Ballano da domenica 02

La pesca è consentita solo ai pescatori muniti di licenza di pesca sportiva in corso di validità, di tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture di salmonidi e timallidi e di tesserino giornaliero. Non è disponibile il tesserino stagionale. Il permesso giornaliero si acquista presso l'ufficio del parco a Monchio, il negozio Fishing & Adventure di Parma, il negozio Lecco Pesca di Collecchio o direttamente al Chiosco del Lago Ballano.

Sono arrivati nei giorni scorsi i decreti firmati dal Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani che nominano Giuseppe Vignali, alla guida del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano e Sonia Anelli Direttrice del Parco Nazionale Isola di Pantelleria.