Lex – Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica

Lex - Non matura la tredicesima nel periodo di congedo Covid. Il parere del dipartimento della Funzione pubblica protocollo Dfp -0020896-P-30/03/2021, lo afferma chiaramente quale principio per tutti i dipendenti pubblici.

Il congedo parentale straordinario Covid-19 rappresenta un beneficio di natura eccezionale ed aggiuntivo rispetto al congedo parentale tipizzato dal Dlgs 151/2001. La disciplina normativa che regola l'istituto consente ai genitori che fruiscono del periodo di congedo parentale previsto dal Dlgs 151/2001 (articoli 32 e 33) di chiederne la conversione in congedo straordinario Covid-19, con relativo diritto alla percezione dell'indennità spettante nella misura del 50% della retribuzione, ciò in via interpretativa comporta detti periodi non sono utili ai fini della maturazione delle ferie e dei ratei della tredicesima mensilità.