Dentro il Parco 2021 - Escursioni guidate dalle Guardie Ecologiche Volontarie

Le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) continuano il programma 2021 di Dentro il Parco, con i restanti appuntamenti, da non perdere per scoprire le bellezze del Parco della Valle del Lambro. Il ciclo di escursioni gratuite si conclude il 26 settembre.

COME ADERIRE: Per il rispetto della normativa vigente in merito all'emergenza sanitaria e assicurare la conduzione delle uscite in tutta sicurezza (gruppi piccoli massimo di 20 persone), è richiesta l'ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ONLINE, da parte di ciascun nucleo familiare.

Per scoprire tutti gli appuntamenti clicca qui

Ti aspettiamo!