NATURA IN SICUREZZA - SI ri-PARTE!

Da questo week end ripartono le escursioni guidate, le visite in grotta, le attività didattiche e riaprono i Centri visitatori, ma con tutti gli accorgimenti e procedure di sicurezza per il contenimento del contagio COVID 19.

Grazie alla normativa nazionale e al rinnovo delle "Linee guida regionali per le attività didattiche e turistiche in Aree naturali protette" (Decreto dalla Regione Emilia-Romagna n. 40 del 31/03/2021), l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna è in grado di fornire ai propri fruitori servizi e programmazione di eventi.

L'adeguarsi alle linee guida di sicurezza per il contenimento del contagio COVID 19, comporta la limitazione del numero dei partecipanti, l'obbligo di prenotare con anticipo le attività, l'adozione di precisi comportamenti e l'uso degli strumenti di protezione e prevenzione quali mascherina e gel igienizzanti.

Sarà inoltre necessaria la sottoscrizione dell'autodichiarazione e il rispetto delle regole.

Per accedere agli eventi occorre:

1) Rivolgersi e interpellare per via telefonica o telematica il contatto riportato dai singoli eventi proposti, sincerandosi dell'effettivo svolgimento dell'attività;

2) Assumere dal referente dell'evento tutte le informazioni e le prescrizioni obbligatorie per partecipare;

3) Se interessati alla partecipazione, prenotarsi obbligatoriamente nelle modalità stabilite dal referente dell'evento, inviando i dati necessari alla registrazione;

4) All'atto della prenotazione effettuare se possibile il pagamento digitale (se previsto);

5) Ricevere in modalità on-line o tramite e-mail le modalità operative che specificano le norme comportamentali da tenere e le indicazioni per la mitigazione del rischio Covid-19, o comunque riferirsi a quanto contenuto nelle misure operative di sicurezza e tutela della salute pubblica dell'Ente Parchi Romagna (qui in allegato);

Ove possibile inviare preventivamente compilato e sottoscritto, via e-mail, il modulo "Autodichiarazione partecipante alle attività" indicato dal referente dell'evento.

Buon cammino in natura, con i piedi, con la testa e con il cuore!

IN ALLEGATO:

Misure di sicurezza e tutela della salute pubblica (emergenza sanitaria COVID-19), per lo svolgimento delle attività didattiche, informative, formative, educative, ricettive e turistiche dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna