Visita domenica 9 maggio alle 10

Il Comune di Sissa Trecasali ha aderito all'iniziativa Quante storie nella Storia della Regione Emilia-Romagna in occasione della ventesima "Settimana della didattica e dell'educazione al patrimonio in archivio" in programma da lunedì 03 a domenica 09 maggio.

L'ultimo appuntamento è "Dalle Risorgive ai Fontanili di oggi", una visita guidata ai Fontanili di Viarolo di Sissa Trecasali in programma domenica 9 maggio alle 10 con ritrovo al fontanile "La Commenda". Intervengono il sindaco di Sissa Trecasali Nicola Bernardi, l'assessora all'Ambiente Sara Tonini e la guida dei Parchi del Ducato Emanuele Fior.



L'iniziativa si svolgerà nel rispetto delle misure antiCovid con mascherine e distanziamento obbligatori.

Per chi volesse partecipare in bici il ritrovo è alle 9.30 al Circolo Arci di Viarolo.

La prenotazione è obbligatoria telefonando al numero 347 9843028 oppure via mail a turismo@comune.sissatrecasali.pr.it.

Nell'occasione sarà presentata la brochure "I Fontanili di Viarolo. Un percorso magico tra storia e biodiversità".

Per scoprire gli altri progetti del Comune di Sissa Trecasali relativi a questa reassegna: Comune di Sissa Trecasali – Pagina Facebook