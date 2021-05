Sabato 08 maggio dalle 10 alle 18

Benessere in natura. Respiro, movenze, gestualità, leggerezza e profondità in una sequenza di esercizi di Qi Gong concepiti per nutrire il BeneEssere femminile. I cavalli liberi intorno a noi, con la loro presenza amplificheranno l'esperienza di fusione con la terra e la natura incontaminata che ci circonda.

Contributo a persona € 50. Pranzo in condivisione.

Norme COVID comunicate agli iscritti.

Presso il Centro Visite della Riserva in località Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro PR.

Informazioni e prenotazione obbligatoria cell Elena 3315449986 Rita 3311694439