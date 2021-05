Lex – segnalazione dell’Autorità Anticorruzione sugli appalti sotto soglia

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha il potere di segnalare al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore nonché di formulare al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore. Considerate le competenze riconosciute all'Autorità, e tenuto conto delle problematiche interpretative e applicative riscontrate nello svolgimento dell'attività istituzionale, anche sulla base di segnalazioni ricevute, si intendono di seguito formulare osservazioni in merito alle disposizioni di cui all'articolo 113 del Codice in materia di incentivi per le funzioni tecniche.

L'ANAC, con questa segnalazione, si sofferma sulla obbligatorietà del prezzo anche nei contratti sotto soglia (affido diretto).