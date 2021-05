Sabato ai Ghirardi e domenica a Sissa

Danzare la terra. Immersione nella natura ai Ghirardi sabato 08 maggio dalle 10 alle 18

Benessere in natura. Respiro, movenze, gestualità, leggerezza e profondità in una sequenza di esercizi di Qi Gong concepiti per nutrire il BeneEssere femminile. I cavalli liberi intorno a noi, con la loro presenza amplificheranno l'esperienza di fusione con la terra e la natura incontaminata che ci circonda. Presso il Centro Visite della Riserva. Informazioni e prenotazione obbligatoria cell Elena 3315449986 Rita 3311694439.

World Migration Bird Day. Osserviamo gli uccelli migratori ai Ghirardi sabato 08 maggio dalle 15 alle 18

I cieli di maggio sono vie di intenso traffico aereo per i rapaci e altre decine di specie di uccelli che fanno ritorno dall'Africa per nidificare nelle campagne e nei boschi del nostro continente. Una passeggiata sul crinale tra la Val Taro e la Val Ceno scrutando i cieli armati di binocoli e cannocchiali. Attività gratuita presso il Centro Visite della Riserva. Informazioni info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it; prenotazione obbligatoria via SMS o Whatsapp al numero 3497736093 entro le ore 18 del giorno precedente.

"Quante storie nella storia: i Fontanili di Viarolo"- Visita guidata domenica 9 maggio alle 10

L'ultimo appuntamento della "Settimana della didattica e dell'educazione al patrimonio in archivio" organizzato dal Comune di Sissa Trecasali è "Dalle Risorgive ai Fontanili di oggi", una visita guidata ai Fontanili di Viarolo domenica 9 maggio alle 10. Intervengono il sindaco di Sissa Trecasali Nicola Bernardi, l'assessora all'Ambiente Sara Tonini e la guida dei Parchi del Ducato Emanuele Fior. La prenotazione è obbligatoria telefonando al numero 347 9843028 oppure via mail a turismo@comune.sissatrecasali.pr.it.