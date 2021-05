8 e 9 maggio 2021

Un week end ricco di iniziative ci aspetta ai Parchi Reali!

PARCO NATURALE LA MANDRIA

Sabato 8 maggio 2021

ORE 6.30 PRESSO CASCINA BRERO "PASSEGGIATA EMOZIONALE ALL'ALBA". Trekking per adulti

Il momento del risveglio del bosco è davvero magico ed insolito: passeggiata alla scoperta del Parco all'alba!

ORE 15.00 PRESSO CASCINA BRERO "A SPASSO NEL PARCO LA MANDRIA GUARDANDO IL CIELO".

Trekking adatto a tutti.

In occasione della giornata mondiale degli uccelli migratori

Domenica 9 maggio 2021

DALLE ORE 10.00 ALLE 18.00 PRESSO CASCINA BRERO "Mostra di Funghi Primaverili ed erbe spontanee commestibili"

Venite a scoprire le meraviglie che i boschi e i prati ci riservano in primavera!

ORE 10.00 PRESSO CASCINA BRERO "Con lo scoiattolo NAT....Alla scoperta del Percorso sensoriale di Cascina Brero Parco La Mandria"

Visita guidata al percorso barefooting della Cascina dedicato a genitori e figli

DALLE ORE 12.00 ALLE 15.00 PRESSO CASCINA OSLERA "INTRATTENIMENTO MAGICO"

E ORE 15.15 – 16.05 – 16.50 – 17.40 LABORATORIO: SCOPRIAMO I PICCOLI ANIMALI DELLA CASCINA

Attività con Alberto Rossetto di Faster Magia

Per maggiori informazioni e prenotazione obbligatoria per il laboratorio: 328/9592712

ORE 15.00 PRESSO CASCINA BRERO "Passeggiata alla scoperta dei piccoli animali: anfibi e rettili."

A spasso con l'erpetologo con tutta la famiglia!

Per tutto il week end:

DALLE ORE 10 A CHIUSURA PARCO: APERTURA DEL CENTRO VISITE DI CASICNA BRERO CON TANTISSIME ATTIVITA'

PARTENZE ORE 11,00 - 14,00 - 15,30 - 17,00 - 18,30* Trenino Interparco

(*priorità per gruppi) da piazza della repubblica fronte Reggia di Venaria Reale e cinque minuti dopo seconda partenza da ingresso Ponte Verde del Parco di Venaria

Costo € 6 intero - € 5 ridotto ( dai 3 ai 10 anni e gruppi - gratuito sotto i 3 anni

Prenotazione obbligatoria: 340/7936071

ATTIVITA' A CAVALLO E IN CARROZZA DI CASCINA VITTORIA

Per scoprire il Parco a contatto con la Natura grazie alle attività a cavallo e in carrozza della Cascina Vittoria. Attività con possibilità di interazione con questi magnifici animali!

PARCO NATURALE DI STUPINIGI

IL 9 MAGGIO STUPINIGI E' PARTENZA DELLA SEOCNDA TAPPA DEL GIRO D'ITALIA!

RISERVA NATURALE PONTE DEL DIAVOLO

ORE 10.00 Presso il parcheggio/ingresso riserva naturale Ponte del Diavolo – LANZO

Antica Strada per Viù. Trekking di intera giornata

GROTTE DI PUGNETTO

Ore 9.30 Ritrovo presso il parcheggio delle grotte di Pugnetto a Mezzenile

visita alle grotte con il CAI di Lanzo

a disposizione ancora solo posti! Le prenotazioni chiuderanno il 6 maggio

Per info e prenotazione obbligatoria Marco: 366/3189933 (solo wathsapp o telefono)

Le attività di visita guidata hanno tutte prenotazione obbligatoria.

Dove non specificato la prenotazione si effettua contattando l'Ufficio Informativo Parchi Reali:

011/4993381 info@parcomandria.it info@parchireali.gov.it

dal martedì al venerdì ore 9-12/14-17

sabato ore 9-13/14-17

domenica ore 9-13/14-17.30