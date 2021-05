Progetto europeo Life Claw

Hai visto un gambero di fiume? Manda la tua segnalazione!

Il progetto LIFE CLAW, cofinanziato dall'Unione Europea, mira alla salvaguardia del gambero di fiume autoctono (Austropotamobius pallipes) lungo l'Appennino nord-occidentale, nelle regioni Emilia-Romagna e Liguria. Questa specie si trova oggi in uno stato di conservazione critico, ridotta a poche popolazioni e fortemente minacciata dalla presenza di altre specie di gamberi alloctoni invasivi (P. clarkii, O. limosus, P. leniusculus).

Le informazioni riguardo la presenza delle diverse specie di gamberi sono quindi di fondamentale importanza.

Aiuta a trovarli!

Se avvisti o hai avvistato in passato un gambero di fiume (o esuvie\mute) all'interno delle province di Piacenza, Parma, Reggio-Emilia, Genova e Savona prendi nota della sua posizione geografica e della data di avvistamento e contattaci in privato presso:

- la pagina facebook Lifeclaw

- l'indirizzo e-mail: info@lifeclaw.eu

Se ti è possibile indica anche la specie di appartenenza del gambero avvistato (o più semplicemente se si tratta di un gambero autoctono o alloctono) ed invia fotografie sia dell'ambiente/torrente di ritrovamento che dell'animale, prestando attenzione a non disturbare in alcun modo il gambero di fiume per scattarle.