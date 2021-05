La quarta tappa del Giro d'Italia 2021, da Piacenza a Sestola, in programma martedì 11 maggio, attraverserà nel suo tragitto diversi territori delle aree naturalistiche protette che fanno capo all'Ente Parchi Emilia Centrale, in particolare il "Paesaggio naturale e semi-naturale protetto Collina Reggiana-Terre di Matilde", la "Riserva naturale Rupe di Campotrera" ed il "Parco regionale del Frignano". Tutti territori in procinto di entrare, nei prossimi mesi, nella "Riserva Unesco dell'Appennino Tosco Emiliano".

Il Giro, nel dettaglio, dopo Ciano d'Enza, entrerà nel Paesaggio protetto della Collina Reggiana, registrando a Rossena il suo primo "traguardo volante" a 86,2 km., passando a fianco della Riserva della Rupe di Campotrera, sulla cui sommità si erge la torre Rossenella. Dopo aver toccato Casina, la corsa, prima di lasciare le "Terre di Matilde", raggiungerà il Castello di Carpineti dove sarà assegnato il primo Gran Premio della Montagna a quota 780 metri.

Dopo l'ingresso in territorio modenese, il Giro raggiungerà ben tre Comuni del Parco del Frignano: prima Montecreto (km. 167,4) e poi, nella parte finale della tappa, Fanano (secondo "traguardo volante" a 180,2 km.) e, dopo un altro Gran Premio della Montagna a Colle Passerino a quota 1.052 metri, l'arrivo a Sestola.