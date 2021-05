Per il sesto anno si rinnova l'appuntamento del Bioblitz Lombardia!

Da sabato 15 a domenica 23 maggio 2021 riparte il BioblitzLombardiadacasamia, evento virtuale di "osservazione"naturalistica e scientifica, aperto a tutto il territorio lombardo e a tutti i cittadini, dove si dovranno caricare sulla piattaforma INaturalist le osservazioni di flora e di fauna con foto o suoni.

L'iniziativa di Citizen Science del Sistema Parchi consiste nel ricercare, individuare e possibilmente classificare, in un determinato ambiente e in un tempo definito, il maggior numero di forme di vita animali e vegetali. I dati raccolti saranno poi un valido strumento per il monitoraggio della biodiversità regionale.

Sei curioso di saperne di più?

Giovedì 13 maggio 2021 dalle ore 21 ci sarà una serata di presentazione dell'edizione 2021 con la partecipazione anche di Laura Bortolotti e delle altre ricercatrici di CREA e Università di Bologna. La potrete seguire in diretta sui canali Facebook e Youtube di AREA PARCHI.