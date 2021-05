Venerdì 14 maggio convegno online sui primi risultati del Progetto Integrato Territoriale

Pisa, 10 maggio 2021 - Manutenzione del territorio e contrasto ai cambiamenti climatici: è l'obiettivo del progetto integrato territoriale (Pit) con interventi in corso che coinvolgono tutto il territorio della pianura pisana dal Monte Pisano al Mare. Nuovi filari alberati nei campi, siepi e alberature, fitodepurazione, livellamento dei terreni agricoli per la difesa dall'erosione, recinzioni e dissuasori ad ultrasuoni per salvaguardare i pascoli dagli ungulati, impianti fotovoltaici, regimazioni idrauliche. Un programma di lavori che vede insieme enti pubblici e aziende agricole private che, con capofila il Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli e la progettazione di GreenGea SnC, si è aggiudicato il finanziamento di 2,6 milioni di euro come primo classificato sul bando PIT annualità 2016 del PSR 2014/2020 della Regione Toscana.

Venerdì 14 maggio alle 9 saranno divulgati i primi risultati e condivise le buone pratiche attraverso si fa il punto in un convegno pubblico online 'Panacea'. Paesaggio, agricoltura e natura: l'adattamento ai cambiamenti climatici attraverso la gestione dei servizi ecosistemici e dell'acqua, con il Pit 'Pianura Pisana, dalla fascia pedemontana al mare'. Nell'occasione saranno divulgati i primi risultati e condivise le buone pratiche. Iscrizione al link http://bit.ly/ConvegnoPIT per la piattaforma Zoom, in diretta anche sulla pagina FB dell'Ente Parco. Interverranno: il direttore dell'Ente Parco Riccardo Gaddi; Marco Ricci consulente progettista GreenGea Snc; Mariagrazia Alabrese, Francesca Spagnuolo, Tiziana Sabbatini e Alberto Mantino per la Scuola Superiore Sant'Anna; Sandro Borsacchi direttore generale del Consorzio 4 Basso Valdarno; Stefano Pagliara responsabile scientifico scuola Destec Università di Pisa; Martino Salviati imprenditore agricolo della Fattoria di Migliarino; Massimiliano Ghimenti sindaco di Calci; Massimo Lucchesi segretario generale dell'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale; Nicola Del Seppia, ufficio progetti dell'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale; Alessandro Agostini presidente del Consorzio MeNSA; Nicola Silvestri del centro di ricerche agro-ambientali "Enrico Avanzi" dell'Università di Pisa; Lorenzo Cotrozzi del dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali dell'Università di Pisa; Giacomo Sanavio consulente progettista GreenGea Snc. Dopo il dibattito le conclusioni saranno a cura di Massimiliano Angori sindaco di Vecchiano e presidente della Provincia di Pisa

I partners del progetto ideato e concertato con la società di consulenza ambientale GreenGea snc di Pisa, vede insieme al Parco capofila, la partecipazione di: Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, Consorzio 1 Toscana Nord, Scuola Superiore Sant'Anna con l'Istituto Dirpolis, Scuola Normale Superiore, Dipartimento di Ingegneria e Centro di ricerche agro-ambientali "E. Avanzi" dell'Università di Pisa, Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze, Autorità di Bacino pilota del Fiume Serchio, Comuni di Pisa, Calci, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano, 12 aziende agricole, le associazioni di categoria CNA e Coldiretti che hanno impegnato i rispettivi tessuti associativi fra cui alcune aziende di trasformazione alimentare.