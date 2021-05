Al lavoro il Family CAI per la manutenzione

Sabato scorso il gruppo del Family CAI Sezione di Parma era al lavoro per la manutenzione straordinaria sul Sentiero di Alice al Parco Boschi di Carrega. Gli interventi, progettati con la consulenza del Criba Emilia-Romagna, rientrano nella convenzione fra noi e il CAI Parma e prevedono il rifacimento del sentiero sensoriale, particolarmente adatto alle persone con disabilità fisica e ipovedenti, oltre che per bimbi in età prescolare.

La prima parte dell'intervento, che vedrà all'opera i volontari del Family CAI, è stato finanziato quasi completamente dai gruppi Lions Club Parma Host e Lions Club Langhirano Tre Valli

Se volete essere parte attiva di questo progetto, contatte il CAI tramite la loro pagina: Il sentiero di Alice.

I lavori procedono rapidamente e il sentiero dovrebbe tornare più bello di prima entro la fine di giugno.