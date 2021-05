Scadenza: 25/05/2021

AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE IN AFFITTO AGRARIO DI PICCOLO APPEZZAMENTO NEL CONCENTRICO DI STUPINIGI PER COLTURE FLORICOLE ECOSOSTENIBILI



Si rende noto che l'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali intende acquisire candidature da parte di Enti o Imprese per la conduzione di piccolo appezzamento agricolo nel Concentrico di Stupinigi per la produzione floricola ecosostenibile.

Termine di presentazione delle proposte di gestione: 25/05/2021



L'avviso integrale è pubblicato nella sezione bandi di gara del sito web dell'Ente Parco al seguente link http://parchireali.gov.it/documentitrasparenza/amministrazione_trasparente/PRMDR-amm-trasp-16604.pdf

Contatti per ulteriori informazioni:

Ufficio Stupinigi - tel. 011 3587575 mail: stupinigi@parchireali.to.it , sandro.ferregutti@parchireali.to.it