appuntamenti dal 14 al 16 maggio 2021

Un altro week end ricco di iniziative ci aspetta ai Parchi Reali!

PARCO NATURALE LA MANDRIA

Venerdì 14 maggio 2021

ORE 16.30 PRESSO CASCINA OSLERA "VITA IN CASCINA".

Emozionante scoperta delle abitudini e curiosità degli animali ospiti di Cascina Oslera

ORE 18.00 PRESSO CASCINA BRERO "LA FORESTA ANTICA".

Breve passeggiata alla scoperta degli alberi presenti nell'antica Foresta Planiziale visti dal punto di vista scientifico e arricchiti da curiosità botaniche, miti e leggende.

Sabato 15 maggio 2021

ORE 10.00 PRESSO CASCINA OSLERA "PASSEGGIATA DA OSLERA A VILLA LAGHI"

Passeggiata fino a Villa Laghi per parlare di fauna selvatica ed osservare la ricca avifauna del Lago.



ORE 19.00 PRESSO INGRESSO PONTE VERDE "NOTTE SU DUE RUOTE"

Alla scoperta della Mandria selvaggia, a Venaria ,orientata a tutti gli appassionati bikers, allenati e amanti della Natura



ORE 19.00 PRESSO CASCINA BRERO "ROSSO DI SERA".

Trekking crepuscolare famiglie!

Domenica 16 maggio 2021

ORE 9.00 PRESSO CASCINA BRERO "PASSEGGIATA ALLA SCOPERTA DEL PARCO LA MANDRIA"

Passeggiata per tutti di mezza giornata tra natura e storia

ORE 10.30 PRESSO CASCINA BRERO "CACCIA AL TESORO"

Avventurarsi insieme nel bosco alla ricerca di tracce ed indizi

ORE 10.30-15.00-17.00 PRESSO CASCINA BRERO "OPEN DAY BOSCO DI CLOE"

Da settembre 2021 Cascina Brero ospiterà "Educare in natura", progetto ispirato ai waldkindergarten (scuola nel bosco) del nord Europa. Vieni a scoprire il progetto!

Per tutto il week end:

DALLE ORE 10 A CHIUSURA PARCO: APERTURA DEL CENTRO VISITE DI CASICNA BRERO CON TANTISSIME ATTIVITA'

PARTENZE ORE 11,00 - 14,00 - 15,30 - 17,00 - 18,30* Trenino Interparco

(*priorità per gruppi) da piazza della repubblica fronte Reggia di Venaria Reale e cinque minuti dopo seconda partenza da ingresso Ponte Verde del Parco di Venaria

Costo € 6 intero - € 5 ridotto ( dai 3 ai 10 anni e gruppi - gratuito sotto i 3 anni

Prenotazione obbligatoria: 340/7936071

ATTIVITA' A CAVALLO E IN CARROZZA DI CASCINA VITTORIA

Per scoprire il Parco a contatto con la Natura grazie alle attività a cavallo e in carrozza della Cascina Vittoria. Attività con possibilità di interazione con questi magnifici animali!

PARCO NATURALE DI STUPINIGI

Domenica 16 maggio 2021

ORE 15.00 PRESSO IL BOSCO LE RISERE DI CANDIOLO "I FIORI DELA REGINA"

Tra colori e profumi scopriremo quali erano i fiori amati dai reali a cui seguirà un'attività di floricoltura con un piccolo omaggio.

Le attività di visita guidata hanno tutte prenotazione obbligatoria.

Dove non specificato la prenotazione si effettua contattando l'Ufficio Informativo Parchi Reali:

011/4993381 info@parcomandria.it info@parchireali.gov.it

dal martedì al venerdì ore 9-12/14-17

sabato ore 9-13/14-17

domenica ore 9-13/14-17.30